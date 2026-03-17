Strategy Aktie
WKN: 722713 / ISIN: US5949724083
|Performance im Blick
|
17.03.2026 16:04:01
NASDAQ Composite Index-Papier Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Strategy (ex MicroStrategy)-Investment von vor 5 Jahren verdient
Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie statt. Diesen Tag beendete die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie bei 77,10 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 129,703 Strategy (ex MicroStrategy)-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 16.03.2026 auf 147,52 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 19 133,84 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 91,34 Prozent vermehrt.
Der Börsenwert von Strategy (ex MicroStrategy) belief sich jüngst auf 49,41 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Strategy (ex MicroStrategy)
|
18:01
|Freundlicher Handel: So entwickelt sich der NASDAQ Composite mittags (finanzen.at)
|
16:04
|NASDAQ Composite Index-Papier Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Strategy (ex MicroStrategy)-Investment von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
|
16:02
|NASDAQ-Handel: NASDAQ Composite verbucht zum Handelsstart Gewinne (finanzen.at)
|
16.03.26
|Zuversicht in New York: NASDAQ 100 zum Handelsende mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
16.03.26
|Freundlicher Handel in New York: NASDAQ Composite klettert schlussendlich (finanzen.at)
|
16.03.26
|Freundlicher Handel in New York: NASDAQ 100 im Plus (finanzen.at)
|
16.03.26
|Pluszeichen in New York: NASDAQ Composite am Nachmittag im Plus (finanzen.at)
|
16.03.26
|NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite bewegt sich im Plus (finanzen.at)