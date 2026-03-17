NASDAQ Composite Index-Papier Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Strategy (ex MicroStrategy)-Investment von vor 5 Jahren verdient

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie statt. Diesen Tag beendete die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie bei 77,10 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 129,703 Strategy (ex MicroStrategy)-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 16.03.2026 auf 147,52 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 19 133,84 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 91,34 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Strategy (ex MicroStrategy) belief sich jüngst auf 49,41 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at