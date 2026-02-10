Strategy Aktie

WKN: 722713 / ISIN: US5949724083

Langfristige Performance 10.02.2026 16:04:17

NASDAQ Composite Index-Papier Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Strategy (ex MicroStrategy) von vor 3 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie Investoren gebracht.

Vor 3 Jahren wurde das Strategy (ex MicroStrategy)-Papier an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Strategy (ex MicroStrategy)-Anteile betrug an diesem Tag 24,34 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 4,109 Strategy (ex MicroStrategy)-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 09.02.2026 auf 138,44 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 568,85 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 468,85 Prozent vermehrt.

Der Marktwert von Strategy (ex MicroStrategy) betrug jüngst 38,80 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

