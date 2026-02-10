Strategy Aktie
WKN: 722713 / ISIN: US5949724083
|Langfristige Performance
|
10.02.2026 16:04:17
NASDAQ Composite Index-Papier Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Strategy (ex MicroStrategy) von vor 3 Jahren verdient
Vor 3 Jahren wurde das Strategy (ex MicroStrategy)-Papier an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Strategy (ex MicroStrategy)-Anteile betrug an diesem Tag 24,34 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 4,109 Strategy (ex MicroStrategy)-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 09.02.2026 auf 138,44 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 568,85 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 468,85 Prozent vermehrt.
Der Marktwert von Strategy (ex MicroStrategy) betrug jüngst 38,80 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Strategy (ex MicroStrategy)
|
12.02.26
|NASDAQ-Handel NASDAQ Composite schlussendlich in der Verlustzone (finanzen.at)
|
12.02.26
|Minuszeichen in New York: NASDAQ 100 notiert schlussendlich im Minus (finanzen.at)
|
12.02.26
|Börse New York: NASDAQ Composite zeigt sich am Donnerstagnachmittag leichter (finanzen.at)
|
12.02.26
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 liegt am Nachmittag im Minus (finanzen.at)
|
12.02.26
|Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ Composite zeigt sich am Mittag leichter (finanzen.at)
|
12.02.26
|NASDAQ-Handel NASDAQ 100 präsentiert sich am Mittag schwächer (finanzen.at)
|
12.02.26