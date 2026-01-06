NASDAQ Composite Index-Papier Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Strategy (ex MicroStrategy) von vor einem Jahr verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Strategy (ex MicroStrategy) gewesen.

Am 06.01.2025 wurde die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 379,09 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in das Strategy (ex MicroStrategy)-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,638 Strategy (ex MicroStrategy)-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Strategy (ex MicroStrategy)-Papiers auf 164,72 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 434,51 USD wert. Mit einer Performance von -56,55 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Strategy (ex MicroStrategy) war somit zuletzt am Markt 45,08 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at