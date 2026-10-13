Strategy Aktie
WKN: 722713 / ISIN: US5949724083
|Rentabler Strategy (ex MicroStrategy)-Einstieg?
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13.10.2026 16:03:59
NASDAQ Composite Index-Papier Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Strategy (ex MicroStrategy) von vor einem Jahr bedeutet
Am 13.10.2025 wurde die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie betrug an diesem Tag 315,47 USD. Bei einem Strategy (ex MicroStrategy)-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 31,699 Strategy (ex MicroStrategy)-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 152,68 USD gerechnet, wäre die Investition nun 4 839,76 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 51,60 Prozent verringert.
Am Markt war Strategy (ex MicroStrategy) jüngst 65,17 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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