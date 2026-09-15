NASDAQ Composite Index-Papier Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Strategy (ex MicroStrategy) von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Investment in Strategy (ex MicroStrategy)-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs des Strategy (ex MicroStrategy)-Papiers betrug an diesem Tag 327,79 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 USD in die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie investierten, hätten nun 3,051 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Anteile wären am 14.09.2026 417,77 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 136,94 USD belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 58,22 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Strategy (ex MicroStrategy) eine Börsenbewertung in Höhe von 50,41 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at