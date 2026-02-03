Strategy Aktie

Strategy für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 722713 / ISIN: US5949724083

Lohnendes Strategy (ex MicroStrategy)-Investment? 03.02.2026 16:04:06

NASDAQ Composite Index-Papier Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Strategy (ex MicroStrategy)-Investment von vor einem Jahr eingefahren

So viel hätten Anleger mit einem frühen Strategy (ex MicroStrategy)-Investment verlieren können.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit dem Strategy (ex MicroStrategy)-Papier statt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 347,09 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Strategy (ex MicroStrategy)-Papier investiert hätte, befänden sich nun 28,811 Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 4 022,88 USD, da sich der Wert eines Strategy (ex MicroStrategy)-Papiers am 02.02.2026 auf 139,63 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 59,77 Prozent vermindert.

Zuletzt verbuchte Strategy (ex MicroStrategy) einen Börsenwert von 42,95 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

