Strategy Aktie
WKN: 722713 / ISIN: US5949724083
|Lohnendes Strategy (ex MicroStrategy)-Investment?
|
03.02.2026 16:04:06
NASDAQ Composite Index-Papier Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Strategy (ex MicroStrategy)-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit dem Strategy (ex MicroStrategy)-Papier statt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 347,09 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Strategy (ex MicroStrategy)-Papier investiert hätte, befänden sich nun 28,811 Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 4 022,88 USD, da sich der Wert eines Strategy (ex MicroStrategy)-Papiers am 02.02.2026 auf 139,63 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 59,77 Prozent vermindert.
Zuletzt verbuchte Strategy (ex MicroStrategy) einen Börsenwert von 42,95 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Strategy (ex MicroStrategy)
|
20:04
|Schwache Performance in New York: NASDAQ Composite zeigt sich leichter (finanzen.at)
|
18:01
|NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite mit Abgaben (finanzen.at)
|
16:02
|Börse New York in Rot: NASDAQ Composite legt zum Start des Mittwochshandels den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
06:00
|Lloyds plans corporate banking push in strategy overhaul (Financial Times)
|
03.02.26
|Börse New York: NASDAQ Composite letztendlich mit Abgaben (finanzen.at)
|
03.02.26
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 letztendlich in Rot (finanzen.at)
|
03.02.26