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WKN: 722713 / ISIN: US5949724083

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Rentabler Strategy (ex MicroStrategy)-Einstieg? 28.04.2026 16:04:24

NASDAQ Composite Index-Papier Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie: So viel Verlust hätte eine Strategy (ex MicroStrategy)-Investition von vor einem Jahr eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie Investoren gebracht.

Vor 1 Jahr wurden Strategy (ex MicroStrategy)-Anteile via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 369,25 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 27,082 Strategy (ex MicroStrategy)-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 4 582,26 USD, da sich der Wert eines Strategy (ex MicroStrategy)-Anteils am 27.04.2026 auf 169,20 USD belief. Das entspricht einer Einbuße um 54,18 Prozent.

Strategy (ex MicroStrategy) markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 59,21 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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