Strategy Aktie
WKN: 722713 / ISIN: US5949724083
|Performance unter der Lupe
|
18.08.2026 16:03:44
NASDAQ Composite Index-Papier Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Strategy (ex MicroStrategy) von vor einem Jahr angefallen
Heute vor 1 Jahr wurde die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Strategy (ex MicroStrategy)-Anteile bei 363,60 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 0,275 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Strategy (ex MicroStrategy)-Papiers auf 97,68 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 26,86 USD wert. Das kommt einer Abnahme um 73,14 Prozent gleich.
Insgesamt war Strategy (ex MicroStrategy) zuletzt 35,78 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Strategy (ex MicroStrategy)
Analysen zu Strategy (ex MicroStrategy)
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Strategy (ex MicroStrategy)
|81,43
|-3,53%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerDow leichter -- ATX und DAX letztlich schwächer -- Asiens Börsen beenden Handel uneinheitlich
Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex präsentierten sich am Dienstag schwächer. Mit Abgaben zeigt sich die Wall Street am Dienstag. An den Märkten in Asien ging es am Dienstag in unterschiedliche Richtungen.