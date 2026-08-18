NASDAQ Composite Index-Papier Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Strategy (ex MicroStrategy) von vor einem Jahr angefallen

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurde die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Strategy (ex MicroStrategy)-Anteile bei 363,60 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 0,275 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Strategy (ex MicroStrategy)-Papiers auf 97,68 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 26,86 USD wert. Das kommt einer Abnahme um 73,14 Prozent gleich.

Insgesamt war Strategy (ex MicroStrategy) zuletzt 35,78 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at