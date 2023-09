NASDAQ Composite Index-Papier SurModics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in SurModics eingebracht

Vor Jahren in SurModics eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren wurde das SurModics-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 20,35 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 491,400 SurModics-Aktien. Die gehaltenen SurModics-Aktien wären am 06.09.2023 18 732,19 USD wert, da der Schlussstand 38,12 USD betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 87,32 Prozent vermehrt.

SurModics war somit zuletzt am Markt 512,81 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at