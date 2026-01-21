NASDAQ Composite Index-Papier Synaptics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Synaptics von vor 10 Jahren eingefahren

Das wäre der Verdienst eines frühen Synaptics-Einstiegs gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurde das Synaptics-Papier via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Synaptics-Aktie an diesem Tag 71,95 USD wert. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 13,899 Synaptics-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 193,47 USD, da sich der Wert eines Synaptics-Papiers am 20.01.2026 auf 85,87 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 19,35 Prozent.

Der Börsenwert von Synaptics belief sich jüngst auf 3,55 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at