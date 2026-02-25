Synaptics Aktie
WKN: 529873 / ISIN: US87157D1090
|Lukrative Synaptics-Investition?
|
25.02.2026 16:04:28
NASDAQ Composite Index-Papier Synaptics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Synaptics von vor einem Jahr abgeworfen
Synaptics-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Synaptics-Aktie an diesem Tag 68,39 USD wert. Bei einem Synaptics-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,462 Synaptics-Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 118,53 USD, da sich der Wert eines Synaptics-Papiers am 24.02.2026 auf 81,06 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 18,53 Prozent gesteigert.
Synaptics wurde am Markt mit 3,15 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
