NASDAQ Composite Index-Papier Synaptics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Synaptics von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in Synaptics eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 1 Jahr wurden Synaptics-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 62,97 USD wert. Bei einem Investment von 1 000 USD in Synaptics-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 15,881 Synaptics-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Synaptics-Papiers auf 134,94 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 142,93 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 114,29 Prozent angezogen.

Die Marktkapitalisierung von Synaptics belief sich zuletzt auf 5,41 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at