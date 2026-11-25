Synaptics Aktie
WKN: 529873 / ISIN: US87157D1090
|Performance im Blick
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25.11.2026 16:03:52
NASDAQ Composite Index-Papier Synaptics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Synaptics-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Synaptics-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Synaptics-Papier bei 54,95 USD. Wenn man vor 10 Jahren 100 USD in die Synaptics-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 1,820 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 116,77 USD gerechnet, wäre die Investition nun 212,50 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 112,50 Prozent gleich.
Synaptics erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 4,65 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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