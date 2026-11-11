Synaptics Aktie
WKN: 529873 / ISIN: US87157D1090
|Lohnende Synaptics-Investition?
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11.11.2026 16:03:53
NASDAQ Composite Index-Papier Synaptics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Synaptics-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurden Synaptics-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Synaptics-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 98,01 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 10,203 Synaptics-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Synaptics-Aktie auf 117,70 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 200,90 USD wert. Aus 1 000 USD wurden somit 1 200,90 USD, was einer positiven Performance von 20,09 Prozent entspricht.
Der Börsenwert von Synaptics belief sich zuletzt auf 4,63 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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