NASDAQ Composite Index-Papier Synaptics-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Synaptics von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Synaptics-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 65,00 USD. Wer vor 1 Jahr 100 USD in die Synaptics-Aktie investiert hat, hat nun 1,538 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 190,22 USD, da sich der Wert eines Synaptics-Papiers am 19.05.2026 auf 123,64 USD belief. Damit wäre die Investition 90,22 Prozent mehr wert.

Alle Synaptics-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 4,60 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at