Synaptics Aktie
WKN: 529873 / ISIN: US87157D1090
|Lukrativer Synaptics-Einstieg?
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20.05.2026 16:04:04
NASDAQ Composite Index-Papier Synaptics-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Synaptics von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Synaptics-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 65,00 USD. Wer vor 1 Jahr 100 USD in die Synaptics-Aktie investiert hat, hat nun 1,538 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 190,22 USD, da sich der Wert eines Synaptics-Papiers am 19.05.2026 auf 123,64 USD belief. Damit wäre die Investition 90,22 Prozent mehr wert.
Alle Synaptics-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 4,60 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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