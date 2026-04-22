Synaptics Aktie

Synaptics für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 529873 / ISIN: US87157D1090

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Frühe Anlage 22.04.2026 16:04:33

NASDAQ Composite Index-Papier Synaptics-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Synaptics-Investition von vor einem Jahr eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Synaptics-Aktie Investoren gebracht.

Am 22.04.2025 wurde die Synaptics-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 50,38 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 198,491 Synaptics-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 21.04.2026 gerechnet (86,83 USD), wäre das Investment nun 17 235,01 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 72,35 Prozent zugenommen.

Jüngst verzeichnete Synaptics eine Marktkapitalisierung von 3,21 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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