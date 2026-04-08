NASDAQ Composite Index-Papier Synaptics-Aktie: So viel hätte eine Investition in Synaptics von vor 5 Jahren gekostet

Das Synaptics-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Synaptics-Papier an diesem Tag 138,64 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in die Synaptics-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,721 Synaptics-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 52,63 USD, da sich der Wert eines Synaptics-Papiers am 07.04.2026 auf 72,97 USD belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 47,37 Prozent verringert.

Jüngst verzeichnete Synaptics eine Marktkapitalisierung von 2,90 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at