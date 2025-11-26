NASDAQ Composite Index-Papier Synaptics-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Synaptics von vor 10 Jahren verloren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Synaptics-Aktien verlieren können.

Synaptics-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 90,29 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 1,108 Synaptics-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 73,70 USD, da sich der Wert eines Synaptics-Papiers am 25.11.2025 auf 66,54 USD belief. Mit einer Performance von -26,30 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Der Marktwert von Synaptics betrug jüngst 2,55 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at