Synaptics Aktie
WKN: 529873 / ISIN: US87157D1090
|Synaptics-Investition im Blick
|
24.12.2025 16:04:01
NASDAQ Composite Index-Papier Synaptics-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Synaptics von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurden Trades Synaptics-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 81,00 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 12,346 Synaptics-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 906,30 USD, da sich der Wert einer Synaptics-Aktie am 23.12.2025 auf 73,41 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 9,37 Prozent eingebüßt.
Jüngst verzeichnete Synaptics eine Marktkapitalisierung von 2,90 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
