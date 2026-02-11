Synaptics Aktie

Synaptics für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 529873 / ISIN: US87157D1090

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Frühe Anlage 11.02.2026 16:04:22

NASDAQ Composite Index-Papier Synaptics-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Synaptics von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Synaptics-Investment gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden Synaptics-Anteile via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Synaptics-Anteile betrug an diesem Tag 125,92 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Synaptics-Papier investiert hätte, befänden sich nun 7,942 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Synaptics-Papiers auf 85,98 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 682,81 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 31,72 Prozent verringert.

Synaptics erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 3,37 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Synaptics Inc.

mehr Nachrichten