NASDAQ Composite Index-Papier Synaptics-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Synaptics von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Synaptics-Investment gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden Synaptics-Anteile via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Synaptics-Anteile betrug an diesem Tag 125,92 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Synaptics-Papier investiert hätte, befänden sich nun 7,942 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Synaptics-Papiers auf 85,98 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 682,81 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 31,72 Prozent verringert.

Synaptics erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 3,37 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at