So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Synaptics-Aktie Anlegern gebracht.

Vor 5 Jahren wurde das Synaptics-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Synaptics-Aktie an diesem Tag 274,08 USD wert. Bei einem Synaptics-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 36,486 Synaptics-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Synaptics-Aktie auf 117,36 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 4 281,96 USD wert. Das entspricht einer Einbuße um 57,18 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Synaptics eine Börsenbewertung in Höhe von 4,67 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at