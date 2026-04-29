Synaptics Aktie

Synaptics für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 529873 / ISIN: US87157D1090

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Hochrechnung 29.04.2026 16:04:25

NASDAQ Composite Index-Papier Synaptics-Aktie: So viel Verlust hätte ein Synaptics-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Synaptics-Aktien gewesen.

Die Synaptics-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 88,56 USD. Bei einem Synaptics-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,129 Synaptics-Aktien in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 97,34 USD, da sich der Wert eines Synaptics-Papiers am 28.04.2026 auf 86,20 USD belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 2,66 Prozent.

Synaptics markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 3,55 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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