NASDAQ Composite Index-Papier Synaptics-Aktie: So viel Verlust hätte eine Synaptics-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Synaptics-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Synaptics-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 124,97 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Synaptics-Aktie investiert, befänden sich nun 0,800 Synaptics-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 83,09 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 66,49 USD wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 33,51 Prozent.

Alle Synaptics-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 3,32 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at