NASDAQ Composite Index-Papier Synaptics-Aktie: So viel Verlust hätte eine Synaptics-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Die Synaptics-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Synaptics-Aktie bei 176,67 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Synaptics-Aktie investiert, befänden sich nun 56,603 Synaptics-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 25.08.2026 5 369,90 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 94,87 USD belief. Aus 10 000 USD wurden somit 5 369,90 USD, was einer negativen Performance von 46,30 Prozent entspricht.

Zuletzt ergab sich für Synaptics eine Börsenbewertung in Höhe von 3,66 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at