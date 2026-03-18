NASDAQ Composite Index-Papier Synaptics-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Synaptics von vor 10 Jahren angefallen

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Synaptics-Einstiegs gewesen.

Am 18.03.2016 wurde die Synaptics-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 83,72 USD. Bei einem Synaptics-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,194 Synaptics-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 89,06 USD, da sich der Wert eines Synaptics-Papiers am 17.03.2026 auf 74,56 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 10,94 Prozent abgenommen.

Synaptics wurde jüngst mit einem Börsenwert von 2,89 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at