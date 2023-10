NASDAQ Composite Index-Papier Synopsys-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in Synopsys abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Synopsys-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Am 11.10.2020 wurde die Synopsys-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Synopsys-Aktie letztlich bei 222,82 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 4,488 Synopsys-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Synopsys-Anteile wären am 10.10.2023 2 199,58 USD wert, da der Schlussstand 490,11 USD betrug. Mit einer Performance von +119,96 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Zuletzt ergab sich für Synopsys eine Börsenbewertung in Höhe von 73,12 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

