NASDAQ Composite Index-Papier Synopsys-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Synopsys von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit Synopsys-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete die Synopsys-Aktie bei 315,99 USD. Bei einem Investment von 100 USD in Synopsys-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,316 Synopsys-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 127,98 USD, da sich der Wert eines Synopsys-Papiers am 18.08.2026 auf 404,41 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 27,98 Prozent gesteigert.

Synopsys erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 79,54 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at