Synopsys Aktie
WKN: 883703 / ISIN: US8716071076
|Synopsys-Performance
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20.05.2026 16:04:04
NASDAQ Composite Index-Papier Synopsys-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Synopsys-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Am 20.05.2023 wurden Synopsys-Anteile an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 408,50 USD. Wer vor 3 Jahren 10 000 USD in die Synopsys-Aktie investiert hat, hat nun 24,480 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 19.05.2026 auf 493,87 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 12 089,84 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 20,90 Prozent zugenommen.
Der Börsenwert von Synopsys belief sich zuletzt auf 95,44 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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