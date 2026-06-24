Synopsys Aktie
WKN: 883703 / ISIN: US8716071076
|Synopsys-Investment im Blick
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24.06.2026 16:05:05
NASDAQ Composite Index-Papier Synopsys-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Synopsys-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Das Synopsys-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 273,80 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in das Synopsys-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3,652 Synopsys-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 685,54 USD, da sich der Wert einer Synopsys-Aktie am 23.06.2026 auf 461,50 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +68,55 Prozent.
Insgesamt war Synopsys zuletzt 88,80 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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