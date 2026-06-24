NASDAQ Composite Index-Papier Synopsys-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Synopsys-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Synopsys-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Das Synopsys-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 273,80 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in das Synopsys-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3,652 Synopsys-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 685,54 USD, da sich der Wert einer Synopsys-Aktie am 23.06.2026 auf 461,50 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +68,55 Prozent.

Insgesamt war Synopsys zuletzt 88,80 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at