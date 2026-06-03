NASDAQ Composite Index-Papier Synopsys-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Synopsys von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Synopsys-Aktien gewesen.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem Synopsys-Papier statt. Diesen Tag beendete das Synopsys-Papier bei 52,03 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Synopsys-Papier investiert hätte, hätte er nun 19,220 Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 02.06.2026 gerechnet (508,35 USD), wäre die Investition nun 9 770,32 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 877,03 Prozent erhöht.

Synopsys war somit zuletzt am Markt 94,15 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at