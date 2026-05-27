NASDAQ Composite Index-Papier Synopsys-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Synopsys von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Synopsys gewesen.

Am 27.05.2021 wurden Synopsys-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 254,62 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Synopsys-Aktie investiert, befänden sich nun 0,393 Synopsys-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 26.05.2026 209,94 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 534,56 USD belief. Die Steigerung von 100 USD zu 209,94 USD entspricht einer Performance von +109,94 Prozent.

Synopsys wurde am Markt mit 100,45 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at