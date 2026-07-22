Synopsys Aktie

Synopsys für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 883703 / ISIN: US8716071076

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Lukrativer Synopsys-Einstieg? 22.07.2026 16:04:18

NASDAQ Composite Index-Papier Synopsys-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Synopsys von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Synopsys gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Synopsys-Papier via Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 281,60 USD. Bei einem Synopsys-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 35,511 Synopsys-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 21.07.2026 auf 389,07 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 13 816,41 USD wert. Mit einer Performance von +38,16 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Zuletzt verbuchte Synopsys einen Börsenwert von 72,48 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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