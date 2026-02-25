Synopsys Aktie
WKN: 883703 / ISIN: US8716071076
|Performance unter der Lupe
|
25.02.2026 16:04:28
NASDAQ Composite Index-Papier Synopsys-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Synopsys-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Das Synopsys-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 362,28 USD wert. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 27,603 Synopsys-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 12 165,18 USD, da sich der Wert eines Synopsys-Anteils am 24.02.2026 auf 440,72 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 21,65 Prozent.
Synopsys erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 80,46 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Synopsys Inc.
|
16:04
|NASDAQ Composite Index-Papier Synopsys-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Synopsys-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
07:01
|Ausblick: Synopsys legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
24.02.26
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 nachmittags mit Gewinnen (finanzen.at)
|
18.02.26
|Pluszeichen in New York: NASDAQ Composite schlussendlich mit Kursplus (finanzen.at)
|
18.02.26
|Starker Wochentag in New York: Zum Handelsende Pluszeichen im NASDAQ 100 (finanzen.at)
|
18.02.26