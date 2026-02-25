Synopsys Aktie

Synopsys für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 883703 / ISIN: US8716071076

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Performance unter der Lupe 25.02.2026 16:04:28

NASDAQ Composite Index-Papier Synopsys-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Synopsys-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Anleger, die vor Jahren in Synopsys-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Das Synopsys-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 362,28 USD wert. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 27,603 Synopsys-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 12 165,18 USD, da sich der Wert eines Synopsys-Anteils am 24.02.2026 auf 440,72 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 21,65 Prozent.

Synopsys erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 80,46 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Synopsys Inc.

mehr Nachrichten