NASDAQ Composite Index-Papier Synopsys-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Synopsys-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Anleger, die vor Jahren in Synopsys-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Das Synopsys-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 362,28 USD wert. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 27,603 Synopsys-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 12 165,18 USD, da sich der Wert eines Synopsys-Anteils am 24.02.2026 auf 440,72 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 21,65 Prozent.

Synopsys erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 80,46 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at