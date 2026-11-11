Synopsys Aktie

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WKN: 883703 / ISIN: US8716071076

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Lohnendes Synopsys-Investment? 11.11.2026 16:03:53

NASDAQ Composite Index-Papier Synopsys-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Synopsys-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Synopsys-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Synopsys-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Synopsys-Papier bei 340,36 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Synopsys-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,294 Synopsys-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 10.11.2026 135,14 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 459,95 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 35,14 Prozent vermehrt.

Zuletzt verbuchte Synopsys einen Börsenwert von 88,96 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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