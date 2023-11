NASDAQ Composite Index-Papier Synopsys-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Synopsys-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr wurde das Synopsys-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 291,17 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 3,434 Synopsys-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 612,25 USD, da sich der Wert eines Synopsys-Anteils am 31.10.2023 auf 469,44 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +61,23 Prozent.

Synopsys erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 70,07 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at