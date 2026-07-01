Synopsys Aktie
WKN: 883703 / ISIN: US8716071076
|Frühes Investment
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01.07.2026 16:04:06
NASDAQ Composite Index-Papier Synopsys-Aktie: So viel hätte eine Investition in Synopsys von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurde das Synopsys-Papier via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Synopsys-Papiers betrug an diesem Tag 53,77 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Synopsys-Aktie investiert hätte, hätte er nun 185,977 Anteile im Depot. Die gehaltenen Synopsys-Aktien wären am 30.06.2026 82 958,90 USD wert, da der Schlussstand 446,07 USD betrug. Die Steigerung von 10 000 USD zu 82 958,90 USD entspricht einer Performance von +729,59 Prozent.
Synopsys wurde jüngst mit einem Börsenwert von 85,57 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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