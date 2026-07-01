NASDAQ Composite Index-Papier Synopsys-Aktie: So viel hätte eine Investition in Synopsys von vor 10 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Synopsys-Aktie gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurde das Synopsys-Papier via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Synopsys-Papiers betrug an diesem Tag 53,77 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Synopsys-Aktie investiert hätte, hätte er nun 185,977 Anteile im Depot. Die gehaltenen Synopsys-Aktien wären am 30.06.2026 82 958,90 USD wert, da der Schlussstand 446,07 USD betrug. Die Steigerung von 10 000 USD zu 82 958,90 USD entspricht einer Performance von +729,59 Prozent.

Synopsys wurde jüngst mit einem Börsenwert von 85,57 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at