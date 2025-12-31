Synopsys Aktie
WKN: 883703 / ISIN: US8716071076
|Synopsys-Anlage
|
31.12.2025 16:04:02
NASDAQ Composite Index-Papier Synopsys-Aktie: So viel hätte eine Investition in Synopsys von vor 3 Jahren abgeworfen
Am 31.12.2022 wurde das Synopsys-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Synopsys-Papier 319,29 USD wert. Wer vor 3 Jahren 1 000 USD in die Synopsys-Aktie investiert hat, hat nun 3,132 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Synopsys-Aktie auf 474,49 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 486,08 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 48,61 Prozent vermehrt.
Synopsys wurde jüngst mit einem Börsenwert von 91,58 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Synopsys Inc.mehr Nachrichten
|
31.12.25
|NASDAQ Composite Index-Papier Synopsys-Aktie: So viel hätte eine Investition in Synopsys von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
30.12.25
|Pluszeichen in New York: NASDAQ 100 verbucht zum Handelsstart Zuschläge (finanzen.at)
|
24.12.25
|NASDAQ Composite Index-Wert Synopsys-Aktie: So viel Verlust hätte eine Synopsys-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
22.12.25