NASDAQ Composite Index-Papier Synopsys-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Synopsys-Investment von vor 10 Jahren verdient

Bei einem frühen Synopsys-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Vor 10 Jahren wurde das Synopsys-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 41,25 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 242,424 Synopsys-Papiere. Die gehaltenen Papiere wären am 13.01.2026 124 072,73 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 511,80 USD belief. Die Steigerung von 10 000 USD zu 124 072,73 USD entspricht einer Performance von +1 140,73 Prozent.

Am Markt war Synopsys jüngst 102,10 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at