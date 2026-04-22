Synopsys Aktie

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WKN: 883703 / ISIN: US8716071076

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Synopsys-Anlage 22.04.2026 16:04:33

NASDAQ Composite Index-Papier Synopsys-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Synopsys-Investment von vor 3 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Synopsys-Aktien gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Synopsys-Anteilen via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 377,26 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Synopsys-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 2,651 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 21.04.2026 auf 467,58 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 239,41 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 23,94 Prozent gesteigert.

Insgesamt war Synopsys zuletzt 88,23 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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