NASDAQ Composite Index-Papier Synopsys-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Synopsys-Investment von vor 5 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Synopsys-Aktie Investoren gebracht.

Vor 5 Jahren wurde die Synopsys-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Synopsys-Anteile bei 304,83 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 32,805 Synopsys-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 13.10.2026 gerechnet (494,51 USD), wäre die Investition nun 16 222,48 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 62,22 Prozent angewachsen.

Der Börsenwert von Synopsys belief sich jüngst auf 95,51 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at