NASDAQ Composite Index-Papier Synopsys-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Synopsys von vor 10 Jahren verdient

Bei einem frühen Investment in Synopsys-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit Synopsys-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 59,38 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 168,407 Synopsys-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 68 918,83 USD, da sich der Wert eines Synopsys-Papiers am 22.09.2026 auf 409,24 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 589,19 Prozent gleich.

Synopsys wurde jüngst mit einem Börsenwert von 76,80 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at