NASDAQ Composite Index-Papier Synopsys-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Synopsys von vor 5 Jahren verdient

Vor Jahren in Synopsys eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Die Synopsys-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 252,51 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 39,602 Synopsys-Papiere. Da sich der Wert eines Papiers am 28.04.2026 auf 483,89 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 19 163,20 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 91,63 Prozent angewachsen.

Synopsys erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 95,37 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at