Synopsys Aktie

Synopsys für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 883703 / ISIN: US8716071076

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Profitable Synopsys-Investition? 10.06.2026 16:04:01

NASDAQ Composite Index-Papier Synopsys-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Synopsys von vor einem Jahr bedeutet

Investoren, die vor Jahren in Synopsys-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Vor 1 Jahr wurden Synopsys-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Synopsys-Anteile bei 504,40 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 19,826 Synopsys-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 09.06.2026 auf 465,27 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9 224,23 USD wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 7,76 Prozent.

Insgesamt war Synopsys zuletzt 90,71 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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