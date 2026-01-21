Synopsys Aktie
WKN: 883703 / ISIN: US8716071076
|Lukrative Synopsys-Investition?
|
21.01.2026 16:04:38
NASDAQ Composite Index-Papier Synopsys-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Synopsys von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurden Synopsys-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Synopsys-Anteile betrug an diesem Tag 529,75 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,189 Synopsys-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 20.01.2026 auf 510,97 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 96,45 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 3,55 Prozent vermindert.
Der Synopsys-Wert an der Börse wurde auf 98,86 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
