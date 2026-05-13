Synopsys Aktie

Synopsys für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 883703 / ISIN: US8716071076

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Rentable Synopsys-Investition? 13.05.2026 16:04:16

NASDAQ Composite Index-Papier Synopsys-Aktie: So viel wäre eine Kapitalanlage in Synopsys von vor einem Jahr heute wert

Bei einem frühen Synopsys-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit dem Synopsys-Papier statt. Der Schlusskurs der Synopsys-Aktie betrug an diesem Tag 515,71 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 1,939 Synopsys-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 12.05.2026 auf 513,21 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 995,15 USD wert. Das entspricht einer Einbuße um 0,48 Prozent.

Der Börsenwert von Synopsys belief sich jüngst auf 98,81 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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