NASDAQ Composite Index-Papier Take Two-Aktie: Hätte sich eine Kapitalanlage in Take Two von vor einem Jahr gerechnet?

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Take Two-Aktien gewesen.

Am 17.04.2025 wurde das Take Two-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 212,77 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 0,470 Take Two-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs des Take Two-Papiers auf 213,93 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 100,55 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 0,55 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Take Two bezifferte sich zuletzt auf 39,84 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at