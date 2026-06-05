Take Two Aktie

Take Two für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 914508 / ISIN: US8740541094

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Profitabler Take Two-Einstieg? 05.06.2026 16:03:43

NASDAQ Composite Index-Papier Take Two-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Take Two von vor 10 Jahren eingefahren

So viel hätten Anleger mit einem frühen Take Two-Investment verdienen können.

Heute vor 10 Jahren wurde das Take Two-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Take Two-Aktie bei 38,79 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in Take Two-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 25,780 Take Two-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 5 585,20 USD, da sich der Wert einer Take Two-Aktie am 04.06.2026 auf 216,65 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 458,52 Prozent vermehrt.

Zuletzt verbuchte Take Two einen Börsenwert von 39,89 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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