NASDAQ Composite Index-Papier Take Two-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Take Two von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Take Two-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Am 03.04.2021 wurde die Take Two-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Take Two-Papier letztlich bei 180,15 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Take Two-Aktie investiert hätte, hätte er nun 5,551 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Take Two-Papiers auf 199,87 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 109,46 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 10,95 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Take Two belief sich zuletzt auf 36,99 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at