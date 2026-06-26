Take Two Aktie
WKN: 914508 / ISIN: US8740541094
|Take Two-Anlage im Blick
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26.06.2026 16:04:04
NASDAQ Composite Index-Papier Take Two-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Take Two von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der Take Two-Aktie statt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 173,82 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Take Two-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 5,753 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 25.06.2026 1 373,37 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 238,72 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 37,34 Prozent zugenommen.
Die Marktkapitalisierung von Take Two bezifferte sich zuletzt auf 43,95 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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