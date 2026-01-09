Take Two Aktie

WKN: 914508 / ISIN: US8740541094

Lohnende Take Two-Anlage? 09.01.2026 16:03:55

NASDAQ Composite Index-Papier Take Two-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Take Two von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Take Two eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Am 09.01.2021 wurden Take Two-Anteile via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Take Two-Papier bei 210,43 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Take Two-Papier investiert hätte, befänden sich nun 4,752 Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 199,35 USD, da sich der Wert einer Take Two-Aktie am 08.01.2026 auf 252,38 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +19,94 Prozent.

Der Take Two-Wert an der Börse wurde auf 47,37 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

